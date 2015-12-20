ضبط 400 كيلو لحوم فاسدة بمطعم شهير للوجبات الجاهزة فى القاهرة

>تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط صاحب مطعم شهير لتقديم الوجبات الجاهزة لحيازته 400 كليو لحوم" مفرومة و دواجن متبلة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب مطعم للوجبات الجاهزة بنطاق محافظة القاهرة ببيع وجبات للمواطنين مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية انتقلت قوة أمنية من ضباط الإدارة، وتمكنوا من ضبط صاحب المطعم و بحيازته لحوم منتهية الصلاحية.

قدمت اللجنة المرافقة للمأمورية تقريرًا فنيًا يفيد أن المضبوطات غير صالحة للاستخدام الآدمى، وأوصت بإعدامها، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة.