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حبس الممرض المشرف على علاج ممدوح حمزة لاتهامه بسرقة محتويات شقته بالزمالك

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حبس الممرض المشرف على علاج ممدوح حمزة لاتهامه بسرقة محتويات شقته بالزمالك حبس الممرض المشرف على علاج ممدوح حمزة لاتهامه بسرقة محتويات شقته بالزمالك
أمر معتز زكريا، وكيل أول نيابة قصر النيل، بحبس الممرض المشرف على علاج المهندس ممدوح حمزة، 4 أيام على ذمة التحريات، لاتهامه بسرقة بعض محتويات شقته فى حى الزمالك.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها أحمد حنفى رئيس النيابة، أن ممدوح حمزة أجرى عملية جراحية، ولازم الفراش، فاستعانت زوجته بممرض لمتابعة حالته، ومؤخرا اكتشفت سرقة أشياء ثمينة من شقتها، وتوصلت إلى أن السارق هو الممرض، فأبلغت الشرطة التى ألقت القبض عليه، وأصدرت النيابة قرارها المتقدم.
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