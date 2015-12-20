ضبط 19 ألف لتر بنزين مخلوط بالمياه داخل محطة وقود بالقاهرة

ألقى رجال المباحث بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة، القبض على صاحب محطة وقود بحوزته 19 ألف لتر بنزين 92 مخلوط بالمياه، وتحرر محضرا بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محطة وقود بنطاق دائرة محافظة القاهرة، بتجميع والتصرف فى كميات كبيرة من المواد البترولية، وخلطها بالمياه، ما يؤدى إلى تلف المركبات، ما يعد غشا وتدليسا على المواطنين.

انتقلت قوة أمنية إلى المكان، وتم ضبط 19700 لتر بنزين 92 مخلوط بالمياه، وتم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.