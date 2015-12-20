ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 148 ألف جنيه من أموال الدعم بالقاهرة

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط صاحب مخبز بلدى لاستيلائه على 148 ألف جنيه من أموال الدعم، ببيع الدقيق فى السوق السوداء.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين والتجارة، وأكدتها التحريات، بقيام مالك مخبز بلدى، بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية باستخدام بطاقات تموينية، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى وبيعها فى السوق السوداء، والاستيلاء على أموال الدعم محققًا أرباحا طائلة وغير مشروعة.

وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المخبز المتحرى عنه، وأسفرت عن القبض على مسئول المخبز، وبالفحص تبين تصرفه فى 57،300 طن دقيق بقيمة 148،720جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.