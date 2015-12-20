ضبط نصف طن لحوم و240 كيلو سجق مجهولة المصدر بشركة كبرى فى العاشر من رمضان

تمكنت الإدارة العامة للتموين بالعاشر من رمضان برئاسة كمال البلتاجى، مساء أمس السبت، من ضبط نصف طن لحم و240 كيلو سجق بدون بيانات أو تواريخ صلاحية أو انتهاء، وكانت فى مرحلة الإنتاج والدخول فى التصنيع بإحدى الشركات الكبرى للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية "بى ثرى" فى العاشر من رمضان، وتم تحرير المحضر رقم "8288" جنح ثانى العاشر، والتحفظ على الكمية المضبوطة وإرسال عينة لمديرية الصحة بمحافظة الشرقية لبيان صلاحيتها من عدمه.

ومن جانبه أكد البلتاجى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عدم وجود تاريخ إنتاج أو انتهاء الصلاحية واللحوم كانت بدون أى بيانات، يعد مخالفة للقرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 والمعدل بتاريخ 48 لسنة 2006 وتم التحفظ عليها ولفها باللاصق الشفاف ووضع كارت بيانات عليها، إضافة إلى أن الـ 240 كيلو سجق مكتوب عليها بخط اليد سجق شرقى تحت التشغيل بتاريخ 17 ديسمبر 2015، ولا يوجد بها تاريخ إنتاج أو تاريخ انتهاء صلاحية وبدون بيانات.

ومن جانبها أكدت إدارة الشركة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الإجراء الذى أخذته إدارة التموين هو إجراء عادى بأخذ عينات وتحليلها فى وزارة الصحة لإثبات صلاحيتها من عدمه، مؤكدين أن الشركة تتبع سبل الصحة والأمان فى كل منتجاتها ولا أساس من الصحة لوجود لحوم منتهية الصلاحية.