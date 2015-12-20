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تأجيل محاكمة «انتصار» في التحريض على الفجور لـ 27ديسمبر

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تأجيل محاكمة «انتصار» في التحريض على الفجور لـ 27ديسمبر تأجيل محاكمة «انتصار» في التحريض على الفجور لـ 27ديسمبر

قررت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، تأجيل ثالث جلسات محاكمة الفنانة انتصار في اتهامها بنشر الفسق والفجور وحث الشباب والفتيات على مشاهدة الأفلام الإباحية من خلال برنامجها «نفسنة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس» لجلسة 27 ديسمبر الجارى للاطلاع».

وأقام المحامي هاني جاد،  جنحة مباشرة أمام محكمة مدينة نصر، تحمل رقم ٥٣٥٦١ لسنة ٢٠١٥، ضد كل من طارق نور صاحب قناة القاهرة والناس والفنانة انتصار عبد الباسط على، يتهمهما بالتحريض على الفسق، وأشار في دعواه أن المدعى عليها «انتصار»، أذاعت عبر برنامجها «نفسنة» عبارات جاءت على لسانها تستوجب المحاكمة بتحريضها على الفسق بعدما دعت الشباب إلى مشاهدة الأفلام الجنسية

 

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