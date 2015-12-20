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الحكومة: 88محطة جديدة لمياه الشرب والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي بالمحافظات

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الحكومة: 88محطة جديدة لمياه الشرب والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي بالمحافظات الحكومة: 88محطة جديدة لمياه الشرب والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي بالمحافظات

شريف إسماعيل رئيس الوزراء

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات وبحضور وزراء التخطيط، والإسكان، والتموين، والكهرباء، والتنمية المحلية، والتعليم العالي، والبيئة، والصحة، ناقشت خلاله عددا من الموضوعات من بينها مشروعات مياه الشرب والغاز وغيرها.

واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بالخدمات الجماهيرية على مستوى الجمهورية، حيث عرض الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان تقريرًا شاملاً عن موقف محطات مياه الشرب، مؤكدًا أن محطة أكتوبر دخلت الخدمة اليوم بطاقة إجمالية 200 ألف متر مكعب/يوم لخدمة أهالي فيصل والهرم و6 أكتوبر.

تمت الإشارة إلى أنه جاري دخول 78 محطة لمياه الشرب الخدمة بحد أقصى 30 مايو المقبل، إلى جانب عشرة مشروعات أخرى لمحطات مياه سيتم الانتهاء منها في 30 مايو 2017، وهو ما يتطلب استثمارات تبلغ حوالي 9.6 مليار جنيه.

وأوضح مدبولي أن وجود انقطاعات لمياه الشرب في بعض المحافظات يرجع إلى عمليات الإحلال والتجديد التي تتم في المحطات بتلك المحافظات، مؤكدا أنه جاري سرعة الانتهاء منها.

و خلال الاجتماع  تمت مناقشة خطة التوسع في توصيل الغاز الطبيعي لأكبر عدد ممكن من المنازل، وسبل تخفيض العبء المالي لدخول الخدمة بالمناطق محدودة الدخل.

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