«الجيوشي» يوافق على إنشاء الطريق السياحي الجديد ىين «الأقصر-إدفو-مرسى علم»

أعلن محمد بدر، محافظ الأقصر، عن موافقة المهندس سعد الجيوشي، وزير النقل والمواصلات، على مشروع إنشاء الطريق السياحي الجديد “الأقصر – إدفو – مرسي علم”، وعرضه على الاستثمار، وذلك بهدف ربط السياحة الترفيهية بالسياحة الثقافية.

وأوضح “بدر”، أن الوزير قد قرر أنه سيكون هناك تنسيق بين وزارتي النقل والسياحة ومحافظة الأقصر، لتنفيذ المشروع الذي سيساهم تسهيل نقل السياح الزائرين لمدينة مرسى علم إلى الأقصر، للاستمتاع بالآثار الفرعونية بالمدينة، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف أيضًا بشكلٍ أساسي، لتنمية القطاع السياحي والتكامل بين أنواع السياحة المختلفة.

وأشار محافظ الأقصر، إلى أن الدراسة المبدئية التي اجرتها محافظة الأقصر والتخطيط العمراني، وعدد من الجهات المتخصصة حول التكلفة المبدئية لمشروع الطريق السياحي الجديد “الأقصر – إدفو – مرسى علم”، أشارت إلى أن المشروع سيتكلف 250 مليون جنيه.