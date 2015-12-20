صور| نائبات مصر يزرن «شفاء الأورمان» لعلاج الأورام في الأقصر

زار عددٌ كبير من نائبات مصر في مجلس النواب، والمشاركات في فعاليات منتدي نائبات مصر 2015، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة، وتحتضنه مدينة الأقصر برعاية منظمة الأمم المتحدة، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمدينة طيبة الجديدة شمال المحافظة، وذلك على هامش أعمال المنتدى الذي عُقد لمدة يومين داخل أحد الفنادق الكبرى .

وتأتي الزيارة في إطار دعم الجهود الأهلية وتشجيعها للمشاركة في مشروعات التنمية والتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في الصعيد، حيث تابعن أعمال البناء بالمستشفى على أرض الواقع، واستمعن لشرح من مصطفى زمزم المستشار الإعلامى للمشروع، الذي يُقام بتكلفة مبدئية تقدر بمبلغ 150 مليون جنيه.

وكان المنتدى، قد افتتح فعالياته صباح أول أمس السبت، بمشاركة الدكتورة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة ميوا كاتو، المدير الاقليمى لهيئة الأمم المتحدة، والدكتورة جورجيت قليني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات والمعلومات الأسبق، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، وقرابة الـ60 نائبة من عضوات مجلس النواب.