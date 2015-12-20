أفضل (5) أماكن لشراء ألحفة وأغطية الأطفال في الرياض

مع دخول فصل الشتاء وبرودة الأجواء يجب عليك "سيدتي" أن تقدمي لطفلك الحماية الكاملة لتدفئته لتجعلي سريره ملاذه الأمن والدافئ أثناء تمتعه بوقت النوم لينعم بليلة هادئة ودافئة مليئة بالأحلام السعيدة، ولما قد يضعك في حيرة في اختيار أفضل الأماكن لشراء بطانيات الأطفال بالتصاميم والأشكال المتنوعة.

"سيِّدتي نت" ترفع عنك عناء البحث وتقدم لك أفضل (5) الأماكن التي يمكنك من خلالها انتقاء أجمل البطانيات وأفضلها.

مراكز الاحتفالات

أيـــــكيا

يقدم لك متجر أيكيا تشكيلةً منوعةً من البطانيات والألحفة الجديدة لإضفاء الراحة والمرح على سرير طفلك لتوفير غرفة مريحة ودافئة، من أفضل الخامات وأجودها بالألوان المختلفة الجذابة التي تجدد من إطلالة غرفة أطفالك، ويمكنك الحصول على لحاف بوجهين من الألوان المختلفة والرسومات الجذابة من منتجات قطنية ناعمة ولطيفة على بشرة طفلك مع وسادة منقوشة كذلك.

بسعر: يتراوح ما بين ( 85 إلى 125 ريالًا)

العنوان: الدائري الشرقي مخرج 16 / 17

الهاتف:0112442233

مذر كير

انتقي بطانيةً مميزةً مناسبةً للمواليد وأسرّتهم، لينة من القطن تحتوي من الجهة الداخلية على الصوف الدافئ للحفاظ على الدافئ والنعومة في وقت واحد مطرزة بخطوط ملونة زاهية، ورسومات مشوقة ومنوعة.

بسعر: تتراوح ما بين ( 100 إلى 150 ريالًا)

العنوان: الأمير سلطان بن عبد العزيز، السليمانية، الرياض

الهاتف: 0112534745

بوتري بارن

تقدم لك محلات بوتري بارن الشهيرة للأطفال لحافًا لينًا راقيًا مزينًا برسومات طيور البطريق من القطن لتوفير الدفء والنعومة لسرير طفلك يأتي معه غلاف وسادة مزينه بنقوش اللحاف الرائع.

السعر : يتراوح ما بين ( 232 إلى 300 ريال)

العنوان : طريق الملك عبد العزيز، الملك فهد

الهاتف: 452 011280

ماركس أند سبنسر

بإمكانك التنويع والاختيار من بين أجمل الألحفة الملونة، والتي تكسب طفلك الدفء والاسترخاء، وتتوفر بأفضل الخامات وأجودها من محلات ماركس آند سبنسر

السعر : يتراوح ما بين ( 200 إلى 300 ريال)

العنوان : النخيل مول, حي المغرزات

الهاتف: 0112077814

Mamas & Papas

من أجمل المحلات التي توفر لك تشكيلةً منوعةً ومختلفةً من البطانيات والألحفة الخاصة بالأطفال من جميع المقاسات بأجود أنواع الخامات ومزينةً بالرسومات الرائعة.

الأسعار : تتراوح ما بين ( 200 إلى 400 ريال)

العنوان : رياض غاليري – تقاطع شارع الإمام محمد بن سعود مع شارعي العليا وطريق الملك فهد

الهاتف :2078242