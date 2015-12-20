بالصور: أجمل حيل الأطفال في الاختباء

لا شيء يفوق البهجة التي يحدثها الأطفال في المنزل، خاصة حينما يمرحون ببراءتهم وعفويتهم الطفولية الجميلة، ومن المتعارف عليه عالمياً أن لعبة "الغميضة " من أشهر الألعاب الطفولية التي يعتاد الصغار على لعبها، حيث تعتمد ببساطة شديدة على أن يقوم أحدهم بالاختباء، بينما يقوم الآخر بالبحث عنه حتى يجده.

في الصور التالية نعرض لكم عدداً من محاولات الأطفال في الاختباء بشكل عفوي ومثير للضحك والبهجة لأقصى حد، فتابعوا معنا وتذكروا لحظات الطفولة وعفويتها الجميلة: