ماذا تفعلين لتصبحي حامل؟

حلم قد تقف أمامه المثير من العوائق بعد محاولات جادة ومنتظمة للإنجاب. لكن هناك أموراً ينصحك «الدكتور» محمد أحمد إدريس طبيب الزمالة السعودية لطب وجراحة النساء والولادة والعقم والأورام بمستشفى الولادة بجدة، أن تقومي بها، لتتأكدي من حملك وتتجهزي له.

1 – للتأكد من حصول التبويض السليم قومي بقياس درجة حرارتك يومياً من بعد نهاية الدورة الشهرية، ولمدة أسبوعين أو ثلاثة وسجليها في دفترك و ستجدين أنه في يوم التبويض ويوم أو يومين قبله أو بعده زيادة بمعدل 0.22 درجة مئوية في درجة الحرارة، الأمر الناتج عن ارتفاع نسبة هرمون البروجسترون الناتج عن عملية التبويض.

2 – لا تغفلي أهمية عمل أشعة تلفزيونية؛ للتأكد من سلامة المبايض من حيث الشكل والحجم، وعدم وجود أكياس أو أمراض.

3 - أما فيما يتعلق بالرحم والأنابيب فقومي بعمل الأشعة الصبغية، حيث يقوم الطبيب بحقنك بصبغة عن طريق المهبل تظهر في الأشعة، الأمر الذي يعطيك صورة رائعة عن وضع الرحم وتكوينه والتشوهات.

4 - إن كان هناك خلل في الأنابيب أو انسداد فقد يحصل بها حمل طبيعي بعد الأشعة الصبغية، إذ إنها تساعد على فتحها وتوسيعها جزئياً.