انتهت – برشلونة 3 - ريفر بليت 0

يواجه برشلونة نادي ريفر بليت الأرجنتيني في نهائي كأس العالم للأندية وعينه على تحقيق البطولة الخامسة في 2015 ومعادلة رقم الأهلي في البطولات الدولية بالحصول على البطولة الـ20 – حسب سجلات فيفا - أو الـ17 حسب سجلات يويفا.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

الدفاع: جوردي ألبا، داني ألفيش، جيرارد بيكيه، خافيير ماسكيرانو

وسط الملعب: سيرخيو بوسكيتس، أندريس إنييستا، إيفان راكيتيتش

الهجوم: ميسي، نيمار، سواريز

ويأمل برشلونة في ضم كأس العالم للأندية للمرة الثالثة لخزانته وتحقيق خامس بطولة في 2015 بعد الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.

أما ريفر بليت فضمت تشكيلته باروفيرو، ميركادو، مايدانا، بالانتا، فانجيوني، سانشيز، كرانفيتر، بونزيو، فيوديز، مورا، ألاريو.

----

ق68: سواريز يسجل الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة ليحسم اللقب لفريقه.

ق49: لويس سواريز يسجل الهدف الثاني بعد انفراد تام بالمرمى.

ق36: ميسي يسجل الأول لبرشلونة بعد صناعة رائعة من لويس سواريز.

ريفر بليت يقدم ضغط عالي وهجوم على مرمى برشلونة في الخمس دقائق الأولى.

انطلاق نهائي النسخة العاشرة لكأس العالم للأندية.