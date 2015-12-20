مونديال الأندية - بالفيديو.. برشلونة على قمة العالم بعد سحقه لريفر بليت

كشف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي عن ما ينوي فعله ردا على غضب حسني عبد ربه قائد الفريق بسبب الاستبدال أمام غزل المحلة يوم الثلاثاء.

وفاز الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف على غزل المحلة وارتقى للترتيب الثالث في المباراة التي شهدت استبدال عبد ربه في الدقيقة 61 ودخل محمود عبد العزيز وظهر قائد الدراويش غاضبا وترك الملعب متوجها لغرف خلع الملابس.

وقال ميدو في تصريحات لقناة صدى البلد يوم الثلاثاء: "عبد ربه لاعب أسطورة ومن الطبيعي غضب أي لاعب يتم استبداله".

وأضاف "لن اتحدث مع عبد ربه اليوم، فأنا من أنصار التحدث عقب هدوء الأمور وليس العكس".

وأوضح ميدو أنه سيجتمع مع قائد الإسماعيلي المخضرم قبل التدريب الصباحي ليوم الأربعاء.

وأتم "سأتحدث مع عبد ربه غدا لأعرف أسباب فعله لذلك ومناقشة الأمر وتصفية الأجواء".

وكان ميدو قد أكد في تصريحات سابقة إنه إذا ما قام أي لاعب بالاعتراض على تغييره سيتجاهله كأنه لم يشاهد رد فعله.