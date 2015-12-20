أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مونديال الأندية - بالفيديو.. برشلونة على قمة العالم بعد سحقه لريفر بليت

Google+ Print
مونديال الأندية - بالفيديو.. برشلونة على قمة العالم بعد سحقه لريفر بليت مونديال الأندية - بالفيديو.. برشلونة على قمة العالم بعد سحقه لريفر بليت

كشف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي عن ما ينوي فعله ردا على غضب حسني عبد ربه قائد الفريق بسبب الاستبدال أمام غزل المحلة يوم الثلاثاء.

وفاز الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف على غزل المحلة وارتقى للترتيب الثالث في المباراة التي شهدت استبدال عبد ربه في الدقيقة 61 ودخل محمود عبد العزيز وظهر قائد الدراويش غاضبا وترك الملعب متوجها لغرف خلع الملابس.

وقال ميدو في تصريحات لقناة صدى البلد يوم الثلاثاء: "عبد ربه لاعب أسطورة ومن الطبيعي غضب أي لاعب يتم استبداله".

وأضاف "لن اتحدث مع عبد ربه اليوم، فأنا من أنصار التحدث عقب هدوء الأمور وليس العكس".

وأوضح ميدو أنه سيجتمع مع قائد الإسماعيلي المخضرم قبل التدريب الصباحي ليوم الأربعاء.

وأتم "سأتحدث مع عبد ربه غدا لأعرف أسباب فعله لذلك ومناقشة الأمر وتصفية الأجواء".

وكان ميدو قد أكد في تصريحات سابقة إنه إذا ما قام أي لاعب بالاعتراض على تغييره سيتجاهله كأنه لم يشاهد رد فعله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه