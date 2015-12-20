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الجمعة.. «نانسي عجرم» تحيي البرايم الحادي عشر من «ستار أكاديمي» وسط أجواء أعياد الميلاد

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الجمعة.. «نانسي عجرم» تحيي البرايم الحادي عشر من «ستار أكاديمي» وسط أجواء أعياد الميلاد الجمعة.. «نانسي عجرم» تحيي البرايم الحادي عشر من «ستار أكاديمي» وسط أجواء أعياد الميلاد

نانسي عجرم 

كتبت – إنجي لطفي

تحيي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفل البرايم الحادي عشر من برنامج المسابقات الأشهر “ستار أكاديمي”، المذاع على شاشة سي بي سي، في سهرة استثنائية من البرنامج، حيث ستحيي أمسية عيد الميلاد، وذلك يوم الجمعة المقبلة، في تمام التاسعة مساءا.

ومن المنتظر أن تقدم نانسي عجرم خلال الحفل أغنيتين بمشاركة الطلاب، وأغنيتها الجديدة “معقول الغرام” بإطلالة خاصة ومميزة على المسرح ترافقها فيها فرقة البرنامج الإستعراضية، في أجواء عيد الميلاد.

النجم اللبناني ملحم زين، ومحمد شاهين، ومينا عطا، أحيوا البرايم السابق من ستار اكاديمي، كما أحى عددا من كبار النجوم حفلات الموسم، منهم النجم محمد حماقي، والنجمة أصالة، وسعد لمجرد، وأنغام.

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