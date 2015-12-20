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فيديو| عائلات يمنية تجند أطفالها مقابل 150 دولار

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فيديو| عائلات يمنية تجند أطفالها مقابل 150 دولار فيديو| عائلات يمنية تجند أطفالها مقابل 150 دولار
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قالت الناشطة والحقوقية اليمنية، فيروز الجرادي، إن هناك عائلات في اليمن تقوم بتجنيد أطفالها في الجيش أو الجماعات المسلحة مقابل مبلغ مالي نتيجة لحالة الفقر الموجودة.

وأضافت الجرادي خلال لقاء لها في برنامج “يوم جديد” على فضائية “الغد العربي” ، مع الإعلامية رنا هويدي، أن حالة الحرب ألقت بعواقبها على المجتمع وخلقت معاناة في كافة جوانب الحياة، حيث يتم تجنيد الطفل مقابل 150 دولارا للأسرة.
> وأوضحت الجراديأن المنظومة الصحيّة في اليمن بها العديد من المشاكل قبل عام 2011، ومع بداية 2015 زاد عليها الاقتتال الداخلي والقصف والحصار والغلاء المعيشي، وهو ما أثر عليها بشكل أكبر ودفع الأطفال للمحاربة من أجل الطعام، مشيرة إلى أن الأطباء والكوادر اليمنية هربت خارج البلاد، وغادرت نتيجة لهذه الحرب.

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