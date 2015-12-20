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«المهن التمثيلية» تنعي شقيق الفنان خالد النبوي

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20 ديسمبر 2015 | 2:57 مساءً

خالد النبوى

خالد النبوى

نعت نقابة المهن التمثيلية، الصحفي وليد النبوي، شقيق الفنان خالد النبوي الذي وافته المنية، صباح اليوم، موضحة أنه سيتم تشييع جنازته عصر اليوم بمسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

وقالت النقابة في تدوينة، عبر صفحتها الرسمية ب،”فيسبوك”: “البقاء لله.. انتقل إلى رحمة الله شقيق الفنان خالد النبوي.. والجنازة اليوم عصراً بمسجد الحصري.. والعزاء تلغرافيا على: 60 ش مصدق الدقى، ندعوا الله ان يتغمد الفقيد برحمته وان يسكنه فسيح جناته.. وان يلهم شقيقه واسرته الصبر والسلوان”.

يذكر أن وليد النبوي كان يعمل صحفي بقسم الفن بجريدة اليوم السابع، وسبق له العمل فى الإنتاج السينمائى والتلفزيونى.

 

وليد النبوي

وليد النبوي

2015-12-20

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