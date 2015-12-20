سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: متفائلون بانتخاب برلمان مصرى جديد

أبدى سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر ، جيمس موران، تفاؤله بانتخاب برلمان جديد فى مصر، مشيرا إلى أنهم فى انتظار انعقاد أولى جلساته للتعرف على شكله، والأدوار الوظيفية به، وكيفية عمل اللجان داخله، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يعمل بشكل جيد.

وقال موران، خلال مؤتمر صحفى صباح اليوم، أن كثير من البرلمانيين الأوروبيين يريدون أن يفهموا ما يجرى فى مصر خلال السنوات الأخيرة، ولكن كان هناك صعوبة، لعدم وجود برلمانيين، ولكن الآن أعضاء البرلمان الجدد سيقومون بهذا الدور، وربما سيأتى برلمانيون أوروبيون لمصر، ليعملوا مع نظرائهم المصريين مما يساهم فى تطوير العلاقة العملية بين الجانبين.

وبسؤاله عما إذا كانت هناك مشاريع متوقفة بسبب عدم وجود برلمان، قال سفير الاتحاد الأوروبى أن مشاريع دعم الموازنة التى يقدمها الاتحاد الأوروبى لمصر كانت متوقفة بسبب عدم وجود برلمان، وعدم وجود رقابة مدنية من قبله على الموازنة، متطلعا إلى أن يساهم البرلمان الجديد فى مصر فى عودة مشاريع دعم الموازنة التى تعمل فى مجالات الطاقة والمياه والمواصلات وغيرها من المشاريع التى تعود بفائدة مباشرة على المصريين.

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