انفجار عبوة ناسفة دون إصابات أثناء مرور سيارة أمنية بطريق العريش الساحلى

انفجرت منذ قليل، عبوة ناسفة على طريق العريش الساحلى، أثناء مرور موكب أمنى، بالقرب من فندق "سويس إن" دون أن يخلف خسائر بشرية.

وقال مصدر أمنى، إن الانفجار وقع بالقرب من فندق "سويس إن" الذى سبق أن تم استهدافه فى حادث القضاة، كما تم إغلاق المنطقة بحثًا عن الجناة، وإطلاق نيران تحذيرية، وإغلاق ووقف حركة السير على طريق العريش الساحلى.

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