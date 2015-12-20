مصر توقع قرض مع العربي للإنماء بـ «50مليون دولار» لمشروعات الصرف الصحي

وقعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، اليوم الأحد، بالكويت اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادى والاجتماعي بقيمة 45 مليون دينار كويتي” ما يعادل 150 مليون دولار ” لتمويل مشروعات الصرف الصحي بمصر.

ونجحت مصر من خلال مفاوضاتها اليوم مع الصندوق في خفض فائدة القرض من 3% الي 1%متضمنة فترة سماح تبلغ 5 سنوات ،علي ان يسدد القرض على مدي 20 عاما .

ويشمل المشروع إنشاء مرفق للصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي بمحافظة الجيزة بالاضافة الى الخدمات الفنية والدعم المؤسسي .

وأوضحت الدكتورة سحر نصر أن هذا المشروع له أبعاد اجتماعية وصحية هامة ويأتي ضمن برنامج الدولة لتطوير منظومة الصرف الصحي، حيث يهدف إلى الحد من تلوث نهر النيل والتى تؤثر على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ويخدم ما لا يقل عن مليون نسمة، ويتضمن المشروع تأهيل وإنشاء شبكات رئيسية وثانوية وفرعية لتجميع مياه الصرف الصحي بطول حوالي 436 كم، وإنشاء التوصيلات المنزلية، بالإضافة إلى إنشاء حوالي40 محطة ضخ مع خطوط النقل اللازمة بطول حوالي 60 كيلومترا ، وتوسعة محطة معالجة بطاقة حوالي 60 ألف متر مكعب/يوم، وإنشاء محطة معالجة جديدة بطاقة حوالي 30 ألف متر مكعب/يوم.

وقد جاء توقيع العقد علي هامش اجتماعات الوزيرة والوفد المرافق لها اليوم مع مؤسسات التنمية والصناديق المالية العربية بدعوة من الصندوق الكويتي للتنمية لبحث تمويل مشاريع التنمية في شبه جزيرة سيناء .

وتضم المؤسسات العربية بالاضافة الى الصندوق الكويتي للتنمية.. الصندوق العربي للإنماء، والصندوق السعودي للتنمية، بالإضافة إلى صندوق الأوفيد التابع لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك.

يذكر أن الصندوق العربي منذ نشأته وبدء نشاطه عام 1974 كان داعماً رئيسياً لجهود التنمية في مصر من خلال المساهمة في تمويل العديد من المشروعات في مجالات الكهرباء والصناعة والبنية الأساسية والنقل والسياحة والبترول والصرف الصحي، وقد بلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من قروض من الصندوق العربي منذ إنشائه وحتى مارس 2015 حوالى 1.287 مليار دينار كويتي ، بما يعادل حوالى 4.6 مليار دولار ،كما بلغ حجم المنح التى حصلت عليها مصر من الصندوق العربي خلال نفس الفترة حوالى 16.5 مليون دينار كويتى بما يعادل حوالى 59.4 مليون دولار.