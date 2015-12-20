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برشلونة بطلًا لكأس العالم للأندية و«ميسي» الأكثر تهديفًا

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برشلونة بطلًا لكأس العالم للأندية و«ميسي» الأكثر تهديفًا برشلونة بطلًا لكأس العالم للأندية و«ميسي» الأكثر تهديفًا

برشلونة

توج فريق برشلونة بطلًا لكأس العالم للاندية، وذلك بعد الفوز على فريق «ريفير بليت» بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بالمباراة التى جمعت بينهما اليوم ملعب يوكوهاما الدولي.

وسجل سواريز الهدفين الثانى والثالث، بينما نجح ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في تسجيل هدف التقدم لفريقه، ليصبح أكثر من سجل في تلك المسابقة منذ 2000 وحتى 2015 برصيد 5 أهداف، ويتقاسم معه نفس الرصيد زميله لويس سواريز.

ويليه في قائمة هدافي البطولة في آخر 15 سنة كل من: سواريز (5 أهداف)، دلجادو (5 أهداف)، دنيلسون (4 أهداف) وأبو تريكة (4 أهداف).

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