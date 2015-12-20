«منتدي نائبات مصر 2015» يواصل فعالياته لليوم الثاني في الأقصر

واصل منتدي نائبات مصر 2015، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة برعاية منظمة الأمم المتحدة وتحتضنه مدينة الأقصر خلال الفترة من 19 وحتى 21 من شهر ديسمبر الجاري، فعالياته لليوم الثاني على التوالي .

> ويشارك في المنتدي الدكتورة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة ميوا كاتو، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والدكتورة جورجيت قليني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات والمعلومات الأسبق، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، وقرابة الـ60 نائبة من نائبات مجلس النواب .

وعقدت 3 جلسات اليوم الأحد، على هامش المنتدى الجلسة الأولى، والتي جاءت بعنوان القواعد المنظمة للمجلس، والتي حاضر فيها اللواء رفعت القمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، والثانية جاءت بعنوان عرض موجز للسياسات حول العنف ضد المرأة والحماية الاجتماعية، وحاضر فيها الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات والمعلومات الأسبق، ومدير مؤسسة بصيرة.

كما عقدت الجلسة الثالثة والأخيرة، بعنوان عرض موجز للسياسات العامة حول التمكين السياسي للمرأة، والتي حاضر فيها أيضًا الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات والمعلومات الأسبق ومدير مؤسسة بصيرة.

وكان المنتدي قد شهد أمس السبت، انعقاد 4 جلسات منها دور الآليات الوطنية المعنية بالنهوض بوضع المرأة واختصاصات مجلس النواب في ظل الدستور ودور المعلومات في الرقابة والتشريع .