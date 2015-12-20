تدريب الأطباء على تطبيق برنامح علاج غير القادرين بمكتبة دمنهور

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور بالتعاون مع وزارتي الصحة والانتاج الحربي، دورة تدريبة شارك بها 444 طبيب وصيادلي وإداري للتدرب علي الحاسب الآلي في تطبيق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بمحافظة البحيرة، تحت رعاية الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، وإشراف الدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة.

وقال بيان للمحافظة اليوم، إنه سيتم التطبيق الاليكتروني للبرنامج فى 110 وحدة صحية علي مستوي مراكز محافظة البحيرة والمستشفيات التابعة لها، وذلك لبدء بمشروع علاج الغير قادرين حيث تم تخصيص ميزانية منفصلة لصرف الأدوية لغير القادرين وعلاجهم بموجب بطاقات ذكية مثل بطاقات التموين.