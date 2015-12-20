أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إغلاق 48 مصنعا ومحلا لبيع الحلوى بعد ضبط 5422 كيلو ملونة وضارة

Google+ Print
إغلاق 48 مصنعا ومحلا لبيع الحلوى بعد ضبط 5422 كيلو ملونة وضارة إغلاق 48 مصنعا ومحلا لبيع الحلوى بعد ضبط 5422 كيلو ملونة وضارة
أوصت لجنة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، والمكونة من أحمد فؤاد مراقب عام الأغذية وعضوية جاد سعيد سوريال، ومحمد حسن مراقبى الأغذية بالمديرية بإغلاق 48 مصنعا ومحلا لبيع حلوى المولد الملونة والضارة بصحة الإنسان.

جاء ذلك على ضوء الحملة التى تم شنها اليوم بأنحاء المحافظة والتى أسفرت عن ضبط 5422 كيلو حلوى ملونة مصنوعة بألوان صناعية ضارة بالصحة وملوثة، وتم تحرير 97 محضرا عدم حمل شهادة صحية للعاملين المشتغلين بالأغذية تثبت خلوهم من الأمراض.

هذا وقد جاءت الحملة تحت إشراف الدكتور مصطفى والى مدير عام الطب الوقائى والذى شدد على ضرورة تكثيف الحملات وخاصة حلوى المولد النبوى، حفاظا على صحة المواطنين فى هذه المناسبة الطيبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365