إغلاق 48 مصنعا ومحلا لبيع الحلوى بعد ضبط 5422 كيلو ملونة وضارة

أوصت لجنة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، والمكونة من أحمد فؤاد مراقب عام الأغذية وعضوية جاد سعيد سوريال، ومحمد حسن مراقبى الأغذية بالمديرية بإغلاق 48 مصنعا ومحلا لبيع حلوى المولد الملونة والضارة بصحة الإنسان.

جاء ذلك على ضوء الحملة التى تم شنها اليوم بأنحاء المحافظة والتى أسفرت عن ضبط 5422 كيلو حلوى ملونة مصنوعة بألوان صناعية ضارة بالصحة وملوثة، وتم تحرير 97 محضرا عدم حمل شهادة صحية للعاملين المشتغلين بالأغذية تثبت خلوهم من الأمراض.

هذا وقد جاءت الحملة تحت إشراف الدكتور مصطفى والى مدير عام الطب الوقائى والذى شدد على ضرورة تكثيف الحملات وخاصة حلوى المولد النبوى، حفاظا على صحة المواطنين فى هذه المناسبة الطيبة.