محافظ الأقصر يفتتح "أسبوع فنون الجرافيك" بكلية الفنون الجميلة اليوم

الأقصر - أحمد مرعى

يفتتح مساء اليوم الأحد، محافظ الأقصر محمد بدر، يرافقه الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، فعاليات أسبوع فنون الجرافيك بكلية الفنون الجميلة، والذى ينظمه قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة فى الأقصر.

>وصرح الدكتور وليد محمد عبد الله رئيس قسم الجرافيك بالكلية بأن الفاعلية تقام برعاية عميد كلية الفنون الجميلة الدكتور محمد عرابى، وبحضور الدكتور صالح عبد المعطى عميد كليه السياحه والفنادق، والدكتور أحمد حمدى رئيس فعاليات الأسبوع الفنى.

>من جانبها قالت الدكتورة سمر عباس المنسق الإعلامى للفاعلية، إنه من المقرر تنظيم ورش عمل ضمن فعاليات الأسبوع لمجموعة من الفنانين التشكيليين، فى مقدمتهم أ. د صلاح المليجى رئيس قطاع الفنون التشكيليه الأسبق، و الدكتورة أمل نصر الأستاذة بكليه فنون جميلة الإسكندرية، والدكتورة إيمان أسامه الأستاذه بكليه فنون جميلة بالزمالك، والفنانة المقدونية miroslava بمشاركة مجموعه من أساتذة الكلية.

>وتختتم فاعليات الأسبوع الفني يوم السبت القادم بحفل تنظمة الكلية بمكتبه مصر العامه بالأقصر، حيث سيتم خلال حفل الختام تكريم المشاركين في فاعليات الاسبوع الفني.

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