سفير زيمبابوي يصل الفيوم لحضور إحتفالية تعامد الشمس علي معبد قصر قارون

وصل منذ قليل سفير زيمبابوي للفيوم لحضور الحفل الفني الذي يقام مساء اليوم علي هامش احتفالية تعامد الشمس علي قدس الأقداس بمعبد قصر قارون بمحافظة الفيوم.

حيث تشهد محافظة الفيوم صباح غدا 21 ديسمبر تعامد الشمس على قدس الاقداس بمعبد قصر قارون.

وكانت دراسة نشرها الدكتور مجدى فكرى الاستاذ بكلية السياحة وعدد اخر من الباحثين في احدى المجلات العلمية عن تعامد الشمس على قدس الاقداس فى المعبد فى هذا التاريخ من كل عام والذى يوافق الانتقال الشتوى . وتم تشكيل لجنة في عام 2012 ضمت احمد عبد العال مدير عام الاثار بالفيوم ومحمد طنطاوى مدير هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة وعدد من القيادات السياحية والاثرية بالفيوم والتى اكدت ما جاء بالدراسة وان الشمس تتعامد على قدس الاقداس بالمعبد فى هذا التوقيت ويستمر التعامد حوالى 25 دقيقة

وتأكدت اللجنة من تعامد الشمس على المقصورة الرئيسية واليمنى فى قدس الاقداس ولم تتعامد الشمس على المقصورة اليسرى وهو ما اكده البحث ان هذه المقصورة كان بها مومياء التمساح رمز الاله (سوبك ) اله الفيوم فى العصور الفرعونية والذى لا يمكن ان يتم تعريضه للشمس حتى لا تتعرض المومياء للاذى وان هذه المومياء من المفترض ان تكون فى العالم الاخر وان الشمس تشرق على عالم الاحياء .

مما يذكر ان قصر قارون لا علاقة له بقارون الذى ورد ذكره فى القران الكريم وانما هو كما يذكر احمد عبد العال مدير عام الاثار بالمحافظة معبد من العصر اليونانى الرومانى وخصص لعبادة الاله سوبك و "ديونيسيوس "اله الخمر والعربده عند الرومان .