أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وفاة عداء بعد إصابته بأزمة قلبية خلال سباق نصف ماراثون

Google+ Print
وفاة عداء بعد إصابته بأزمة قلبية خلال سباق نصف ماراثون وفاة عداء بعد إصابته بأزمة قلبية خلال سباق نصف ماراثون

ماراثون – أرشيفية

توفى عداء، اليوم الأحد، بعد إصابته بأزمة قلبية خلال اشتراكه في سباق نصف ماراثون في مدينة فوتشو بمقاطعة فوجيان بجنوب شرق الصين.

وقال منظمو السباق المعروف بإسم “ماراثون فوتشو الدولى”، فى بيان رسمى أن المتسابق، الذي  يتعدى عمره الأربعين، تهاوى وفقد الوعى بعد ان اكمل 10 كيلومترات من السباق حيث تم نقله على الفور الى المستشفى وأعلن الاطباء وفاته.
> واعرب النظمون عن اسفهم لما حدث وتقدموا بتعازيهم لاسرته.

وتوفي عداء صينى آخر،  أثناء مشاركته في سباق نصف ماراثون فى مدينة شنتشن الساحلية القريبة من هونج كونج منذ اسبوعين بسبب توقف قلبه.
> ووفقا لمنظمى الحدث الرياضى فإن الرجل واسمه الأول ياو فقد الوعي قبل ان يصل الى خط النهاية بنحو 400 متر خلال هذا السباق الذى تبلغ مسافته حوالى 21 كيلومترا.
> وبحسب وكالة الأنباء الصينية، فإنه كان معتادا على الاشتراك فى السباقات وكان اخرها نصف ماراثون محلى تم إجراؤه فى شهر نوفمبرالماضى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا