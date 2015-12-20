وفاة عداء بعد إصابته بأزمة قلبية خلال سباق نصف ماراثون

توفى عداء، اليوم الأحد، بعد إصابته بأزمة قلبية خلال اشتراكه في سباق نصف ماراثون في مدينة فوتشو بمقاطعة فوجيان بجنوب شرق الصين.

وقال منظمو السباق المعروف بإسم “ماراثون فوتشو الدولى”، فى بيان رسمى أن المتسابق، الذي يتعدى عمره الأربعين، تهاوى وفقد الوعى بعد ان اكمل 10 كيلومترات من السباق حيث تم نقله على الفور الى المستشفى وأعلن الاطباء وفاته.

> واعرب النظمون عن اسفهم لما حدث وتقدموا بتعازيهم لاسرته.

وتوفي عداء صينى آخر، أثناء مشاركته في سباق نصف ماراثون فى مدينة شنتشن الساحلية القريبة من هونج كونج منذ اسبوعين بسبب توقف قلبه.

> ووفقا لمنظمى الحدث الرياضى فإن الرجل واسمه الأول ياو فقد الوعي قبل ان يصل الى خط النهاية بنحو 400 متر خلال هذا السباق الذى تبلغ مسافته حوالى 21 كيلومترا.

> وبحسب وكالة الأنباء الصينية، فإنه كان معتادا على الاشتراك فى السباقات وكان اخرها نصف ماراثون محلى تم إجراؤه فى شهر نوفمبرالماضى.