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غرفة دمياط تكرم أسرة شهيد الصاعقة.. الثلاثاء المقبل

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غرفة دمياط تكرم أسرة شهيد الصاعقة.. الثلاثاء المقبل غرفة دمياط تكرم أسرة شهيد الصاعقة.. الثلاثاء المقبل
ينظم مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط بعد غدٍ، الثلاثاء، حفل تكريم لأسرة الشهيد مجند محمد أيمن شويقة، شهيد الصاعقة، الذى اغتالته يد الإرهاب الأسود الأسبوع الماضى، وذلك بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلى المجتمع المدنى، والإعلاميين.

يذكر أن والدى الشهيد قابلا الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، السبت، والذى حرص على تقديم واجب العزاء لهما نيابة عن شعب . وأكد الرئيس أننا قادرون على القصاص لحق شهدائنا ولابد أن نتكاتف معًا من أجل حق الشهداء.

كما وافق الرئيس على إطلاق اسم الشهيد على مدرسة الإبراهيمية القبلية الابتدائية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط تخليدًا لذكراه وتحقيقًا لرغبة والديه.
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