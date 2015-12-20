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بالصور.. مركز إعلام شمال الشرقية ينظم ندوة عن المشكلة السكانية

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بالصور.. مركز إعلام شمال الشرقية ينظم ندوة عن المشكلة السكانية بالصور.. مركز إعلام شمال الشرقية ينظم ندوة عن المشكلة السكانية
عقد مركز إعلام شمال الشرقية بكفر صقر، اليوم الأحد، ندوة تحت عنوان "المشكلة السكانية وتأثيرها على العملية التعليمية" بالمدرسة الثانوية الجديدة بكفر صقر.

وحاضر فيها الدكتور جمال أمين منصور، أستاذ التنمية البشرية، وتحدث عن خطورة الزيادة السكانية على المجتمع مدعمًا حديثه بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، كما أوضح أن تنظيم النسل أحله الدين ولم يحرمه، وناشد الطلاب بضرورة حب الوطن والتفكير فى كل ما يسمعه الشاب ولا يعطى فكره لأحد يسيطر عليه حتى تنهض مصرنا الحبيبة.

وحضر الندوة ماجدة خالد، مديرة المدرسة، ونظم الندوة ميدى راضى، وأحمد جودة محمد حافظ، أخصائى الإعلام بالمركز.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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