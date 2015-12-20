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كمال أبو عيطة: "الفساد بيرجع تانى وأنا اشتغلت وزير بالأمر مع الببلاوى"

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كمال أبو عيطة: "الفساد بيرجع تانى وأنا اشتغلت وزير بالأمر مع الببلاوى" كمال أبو عيطة: "الفساد بيرجع تانى وأنا اشتغلت وزير بالأمر مع الببلاوى"
قال كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، إنه جاء إلى نقابة الصحفيين لمعاتبة الصحفيين فى النقابة على حملة التشويه التى يقوم بها البعض.

وأضاف أبو عيطة خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بنقابة الصحفيين للرد على اتهامه فى قضية فساد وزارة القوى العاملة، أنه لابد من محاسبة الفاسدين فى البلد، وتابع: النظام الفاسد بيرجع تانى.. أنا اشتغلت وزير بالأمر فى وزارة الببلاوى".

وحضر فى المؤتمر عدد من الشخصيات العامة منها محمد العدل والكاتب عبدالله السناوى وكريمة الحفناوى.
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مصر 365