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وزير النقل يطيح برئيس شركة الطرق الاستثمارية ويعين "صابر" خلفا له

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وزير النقل يطيح برئيس شركة الطرق الاستثمارية ويعين "صابر" خلفا له وزير النقل يطيح برئيس شركة الطرق الاستثمارية ويعين "صابر" خلفا له
أصدر الدكتور سعد الجيوشى قرار بإقالة المهندس أحمد كمال رئيس شركة الطرق الاستثمارية، وعين بدلا منه صلاح صابر رئيس شركة النيل لإنشاء الطرق والكبارى السابق والذى كان تم إحالته لسن المعاش منذ عامين.

يذكر أن وزير النقل ، كان قد أقال المهندس رمزى لاشين، رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى منذ ايام وعين بدلا منه اللواء شريف عبد الرشيد، وأجرى حركة تنقلات كبيرة داخل هيئة الطرق والكبارى.
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