3251شابا يؤدون امتحان العربى الأسبوع الجارى فى برنامج تأهيل الشباب الرئاسى

أعلن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عن الإنتهاء من مراجعة كافة أوراق المتأهلين من مرحلة التسجيل عبر الموقع الإلكترونى و يمكن لجميع المقبولين ممن سلموا الأوراق المطلوبة لمديريات الشباب الدخول للموقع الإلكترونى لمعرفة النتيجة و أماكن إجراء الامتحانات.

ويخوض 3251 شابا إمتحانى اللغة العربية و الإنجليزية فى خلال الأسبوع الجاري, حيث كان الهدف من خطوة مراجعة أوراق المتقدمين هو التأكد من صحة البيانات المذكورة في استمارة التقدم.

وعقب إجراء الإمتحانات الكتابية يتبقى أمام المتقدمين خطوة المقابلة الشخصية و يخوضها من ينجح فى إجتياز الإمتحانات و هي الخطوة الأخيرة بهدف وضع التقييم النهائي ثم بداية الدورة الأولى.

وكانت مديريات الشباب على مستوى الجمهورية قد إستقبلت 5448 شاب ممن نجحوا في إجتياز التقييم الأول فى خلال الفترة من الثلاثاء 17 نوفمبر وحتى الخميس 3 ديسمبر 2015.

وأكد المسئولون عن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، أن كل من تقدم عبر الموقع الإلكترونى هو جزء من البرنامج و سيحصل المتقدمون غير المقبولين على المحتوى الدراسي للبرنامج مجاناً.

ويمكن لجميع المتقدمين معرفة أخبار البرنامج و المراحل القادمة و توجيه الأسئلة و الاستفسارات من خلال صفحة البرنامج على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك".

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