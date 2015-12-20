رئيس الوزراء يتابع عمليات التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل

عقدت اللجنة الوزارية للخدمات اجتماعا برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأحد، وبحضور وزراء التخطيط، والإسكان، والتموين، والكهرباء، والتنمية المحلية، والتعليم العالى، والبيئة، والصحة.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع عرض عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات الجماهيرية على مستوى الجمهورية على رئيس الوزراء، حيث عرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان، تقريرا شاملا عن موقف محطات مياه الشرب، مؤكدا أن محطة أكتوبر دخلت الخدمة اليوم بطاقة إجمالية 200 ألف متر مكعب /يوم، لخدمة أهالى فيصل والهرم و6 أكتوبر.

كما تم الإشارة إلى أنه جارى دخول الخدمة 78 محطة لمياه الشرب بحد اقصى 30 مايو المقبل، إلى جانب 10 مشروعات أخرى لمحطات مياه سيتم الانتهاء منها فى 30 مايو 2017، وهو ما يتطلب استثمارات تبلغ حوالى 9.6 مليار جنيه، وأضاف وزير الإسكان أن وجود انقطاعات لمياه الشرب فى بعض المحافظات يرجع إلى عمليات الإحلال والتجديد، التى تتم فى المحطات بتلك المحافظات، مؤكدا أنه جارى سرعة الانتهاء منها.

من ناحية أخرى، تمت خلال الاجتماع مناقشة خطة التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى لأكبر عدد ممكن من المنازل، وسبل تخفيض العبء المالى لدخول الخدمة بالمناطق محدودة الدخل.