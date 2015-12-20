' غضب علني ' من لاعب يونايتد على فان جال؟

فيما يبدو وأنه إشارة لغضب علني من لاعب مانشستر يونايتد نيك باول على مدربه لويس فان جال، قام اللاعب بضغط زر الإعجاب على تغريدة تتهم فان جال بـ"إهدار الأموال" في أولد ترافورد عبر حسابه على تويتر.

ويعاني مانشستر يونايتد تحت قيادة المخضرم الهولندي في موسمه الثاني مع الشياطين الحمر إذ يحتل المركز الخامس بـ29 نقطة وأنهى الموسم الماضي في المركز الرابع كما خرج من دوري أبطال أوروبا وتحول للدوري الأوروبي هذا الموسم.

ويبدو أن تصريح المدرب الإنجليزي توني كوتي على شبكة "سكاي سبورتس" قد لاقى إعجابا لدى لاعب يونايتد الشاب ليحتفظ به ضمن التغريدات المعجب بها.

وقال كوتي إن فان جال قد أهدر الأموال في مانشستر يونايتد بعدما صرف حوالي 250 مليون إسترليني دون تحقيق النتائج المرجوة.