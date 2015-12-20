سواريز يدخل تاريخ كأس العالم للأندية في مباراتين.. وأبو تريكة في المركز الثاني

هل البرتغالي جوزيه بيسيرو مثل الإسباني خوان كارلوس جاريدو؟ ما رأيه بفكرة "تجميد نشاط كرة القدم في الأهلي"؟ أسئلة من FilGoal.com يُجيب عنها محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي.

الأهلي تلقى صدمة قوية بالخسارة أمام سموحة بثلاثية مقابل لاشيء في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

الأهلي خسر من سموحة بثلاثية مقابل لاشيء في الجولة الثامنة من الدوري المصري في لقاء تأخر انطلاقه لمدة ساعتين بعد تجميع الجماهير ومجموعة أولتراس أهلاوي أمام حافلة الفريق. (طالع التفاصيل)

وكانت مجموعة أولتراس أهلاوي قد أعلنت عن تجمعها أمام فندق إقامة الفريق لمؤازرته وتشجيع الأهلي قبل بداية لقاء سموحة إلا أن الوضع تغير نوعا ما وتم منع حافلة الفريق من السير.

وتحدث عماد وحيد عضو مجلس إدارة حول ضرورة تطبيق القانون "ضد هؤلاء الذي نعرف من صنعهم". (طالع التفاصيل)

قبل أن يتطرق في حديثه عن موافقته لتجميد نشاط كرة القدم من أجل "مصلحة البلاد". (طالع التفاصيل)

ولكن هذا رأي عماد وحيد فماذا عن محمد عبد الوهاب؟ وكيف يرى بداية بيسيرو وأزمة الجمهور الأخيرة؟ عضو مجلس إدارة الأهلي في حوار مطول مع FilGoal.com.

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وكل ما يلي على لسان محمد عبد الوهاب.

تجميد النشاط؟

"بالطبع لا. الأهلي من المستحيل أن يُفكر في شيء مثل ذلك".

"كرة القدم لا يمكن الاستغناء عنها مهما كانت الظروف والضغوط".

"كرة القدم هي النشاط الرياضي الأول في النادي. ثانيا هي مصدر اقتصادي وأكبر استثمار للأهلي".

"ليس معنى وجود أزمة معينة بسبب رغبة الجماهير في العودة إلى المدرجات أن نفكر في ترك كرة القدم".

"النادي الأهلي هو نادي كرة قدم".

أزمة الجماهير

"لا علاقة لنا بأزمة الجماهير في الوقت الحالي نهائيا".

"لابد أن يعلم الجميع إن إدارة الأهلي الحالية هي أكثر إدارة وقفت بجانب الجماهير وطالبت بعودتهم إلى المدرجات".

"وقرار عودتهم ليس في أيدينا".

"بالتأكيد نحن نحتاج لعودة جماهيرنا إلى المدرجات فهي عنصر قوة بالنسبة لنا".

"ولكن لا يصح أن يفتعل الجمهور أزمات ومشاكل تعطي المنافس ميزة مثل ما حدث أمام سموحة".

"ما حدث من الجماهير هو أحد أسباب الهزيمة بالتأكيد".

"وفي ظل رغبة الجميع في إعادة لقب الدوري إلى الجزيرة لا يصح أن أضر الفريق وأعطي المنافسين ميزة".

"بالتأكيد الخسارة أمام سموحة بثلاثية كانت صادمة ومحزنه. ولكن في نفس الوقت يجب أن نستمر وألا نقف هنا".

"ما زال لدينا فرصة للتعويض".

قطاع الكرة

"وجود لجنة كرة لمراجعة أعمال الفريق أمر رائع وضروري بالتأكيد ولكن لكل مقام مقال".

"يجب علينا عدم اتخاذ أي خطوات بناء على نتيجة مباراة واحدة".

"سندرس أسباب الأداء والنتائج السيئة ونتناقش حول أي قضية".

بيسيرو.. جوزيه أم جاريدو؟

"لن يتم الاستعجال في محاسبة بيسيرو".

"من وجهة نظرنا هو يقدم أداء جيد في التدريبات وينقصه فقط التوفيق في النتائج".

"وبالعودة إلى كل المدربين العظماء في مسيرة الأهلي سنجد أن النتائج في البداية لم تكن موفقة".

"مثل جوزيه. النتائج كانت سيئة في البداية وبعد الاستقرار تحسن كل شيء".

"بيسيرو مثل ذلك ويحتاج إلى الوقت ولابد من الصبر".

"هو مختلف تماما عن جاريدو. وذلك بناءا على معطيات كثيرة".

"مثل الشغل الفني والانطباعات العامة للاعبين وللإدارة وحتى النقاد والجماهير".

"بيسيرو ليس جاريدو".