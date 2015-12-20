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محافظ القليوبية يتقدم ببلاغ للمحامى العام ضد أصحاب مكامير الفحم بسبب التلوث

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محافظ القليوبية يتقدم ببلاغ للمحامى العام ضد أصحاب مكامير الفحم بسبب التلوث محافظ القليوبية يتقدم ببلاغ للمحامى العام ضد أصحاب مكامير الفحم بسبب التلوث
قدم المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بلاغا للمحامى العام ضد أصحاب المكامير بسبب تزايد كميات التلوث الناتجة من عمليات التشغيل العشوائى والإضرار بصحة المواطنين، كما تم إخطار أجهزة الشرطة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القرارات الصادرة بوقف تشغيل هذه المكامير وإزالة المخالف منها، موضحا أن صحة المواطن فوق كل اعتبار.

وأوضح المحافظ، فى تصريحات له، أن قضية مكامير الفحم قائمة منذ سنوات طويلة وحلها لا يحتاج إلى قرارات ورقية بل إلى إجراءات فعلية على الأرض من قبل الوزارات المعنية بل بأكملها، لأن البعض يعتقد أن الحلول فى يد المحليات والمحافظة فقط والكلام غير صحيح لأن المحليات اتخذت شئونها فى هذا الأمر سواء بإصدار قرارات الإزالة أو الإغلاق أو تحرير محاضر ضد المخالفين، وهى الإجراءات التى نص عليها القانون ولا يمكن أن نفعل غير ذلك كأجهزة محلية، وبالتالى لابد من تضافر كل جهود الحكومة لحل هذه القضية بنقل هذه المكامير للصحراء بعد توفير الأماكن اللازمة وهو ما نعمل عليه الآن بالتنسيق مع وزارة البيئة، لاسيما وأن هناك قرارا صادرا من مجلس الوزراء بنقل مثل هذه النوعية من الأنشطة إلى الصحراء.

وأضاف أن استمرار الأوضاع الحالية بهذا الشكل أمر مؤسف للغاية إذ لا يمكن أن نقبل بأى حال من الأحوال الإضرار بصحة الأهالى أمام مصلحة حفنة من أصحاب المكامير الذين لا يبالون بأى شىء فى الوقت الذى تزداد فيه الآثار البيئية السيئة على المواطنين.

كما شدد المحافظ على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين من أصحاب المكامير.

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مصر 365

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