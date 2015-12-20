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ضبط عامل قتل شابا بسبب أولوية الجلوس على كرسى فى أتوبيس بالمنوفية

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ضبط عامل قتل شابا بسبب أولوية الجلوس على كرسى فى أتوبيس بالمنوفية ضبط عامل قتل شابا بسبب أولوية الجلوس على كرسى فى أتوبيس بالمنوفية
تمكنت مباحث مركز السادات بالمنوفية، من القبض على عامل تعدى بالضرب على آخر بشركة المنوفية للمنظفات حتى فارق الحياة داخل أتوبيس للركاب بمدينة السادات بسبب أولوية الجلوس، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمود عيد، رئيس إدارة البحث الجنائى بالسادات، يفيد من تمكن النقيب كريم علام معاون المباحث من إلقاء القبض على (محمد.م.ا)، 22 عاما عامل بشركة ومقيم بقرية الخطاطبة، وذلك لقيامه بالتعدى على، (رضا - س) 21 عامل عامل بشركة المنوفية للمنظفات بالضرب حتى فارق الحياة داخل أتوبيس لنقل الركاب بسبب أولوية الجلوس تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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