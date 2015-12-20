القبض على عاطلين بحوزتهما هيروين وأقراص مخدرة فى القصاصين بالإسماعيلية

ألقت مباحث القصاصين بالإسماعيلية القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الهيروين والأقراص المخدرة والحشيش أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمود على، رئيس مباحث مركز القصاصين، ومعاونيه، أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بدائرة المركز، بالقبض على "هاشم.م.م"، 29 سنة، عاطل، ومقيم المحسمة القديمة دائرة المركز، بحوزته 10 جرامات هيروين و30 قرصا مخدرا ومبلغ مالى. واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما تمكنوا من القبض على "موسى.س.س"، 23 سنة، عاطل مقيم المحسمة المحطة، وبحوزته 10 "صوابع" حشيش، وسلاح أبيض "مطواة"، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، ومبلغ مالى، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهما المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.