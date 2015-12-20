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فشل مفاوضات إنهاء اعتصام عمال ترسانة السويس البحرية

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فشل مفاوضات إنهاء اعتصام عمال ترسانة السويس البحرية فشل مفاوضات إنهاء اعتصام عمال ترسانة السويس البحرية
فشل اللواء عادل الغضبان مدير أمن هيئة قناة السويس فى اقناع عمال شركة ترسانة السويس البحرية بإنهاء اعتصامهم خلال اللقاء الذى جمعه بعدد منهم بمقر الشركة ظهر اليوم، بعد إصرار العمال على التمسك بحقوقهم فى الضم إداريا وماليا لهيئة قناة السويس وتحقيق وعود رئاسة الهيئة السابقة عام 2012 بالضم وتحقيق العدالة الاجتماعية بينهم وبين عمال الهيئة.

وأعلن العمال استمرار اعتصامهم وعدم القبول بأى حلول وسط أو أى قرارات آجله لتحقيق مطلبهم وأضافوا يناشدون الرئيس بالتدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين فى قطاع الخدمات البحرية بهيئة قناة السويس وتطوير شركاتهم لتكون دافع قوي للبحرية المصرية والاقتصاد الوطني.

وواصل العمال رفع لافتات بمحيط الشركة تحمل شعارات تطالب رئيس الهيئة بعد السماع لمستشاريه وتطالب الرئيس بالتدخل.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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