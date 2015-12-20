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بالصور.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد معامل كلية التربية تمهيدا لافتتاحها

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بالصور.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد معامل كلية التربية تمهيدا لافتتاحها بالصور.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد معامل كلية التربية تمهيدا لافتتاحها
قام الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية بجولة تفقدية لمعامل كلية التربية، لمتابعة حسن سير العملية الدراسية وانتظامها، والتأكد من استكمال عملية تحديثها، تمهيداً لإفتتاح بعضها فى القريب العاجل.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية الجولات والزيارات الميدانية لكليات ووحدات الجامعة المختلفة، وطالب بضرورة الاهتمام بمعامل الكلية، وتقديم كافة سبل الدعم لطلاب وأبناء الكلية، لخدمة العملية التعليمية والبحثية داخل الجامعة، كما شدد على سرعة الانتهاء من المبنى الجديد للكلية، الذى سيساعد فى القضاء على الزحام داخل الكلية، واستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب الجدد والقدامى وطلبة الدبلومات والدراسات العليا، مؤكداً على عزم إدارة الجامعة حل كافة المشكلات والعقبات التى تواجههم وتقديم أوجه الدعم لهم.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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