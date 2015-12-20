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بالصور.. حى المنتزه بالإسكندرية يواصل أعمال رفع كفاءة الصرف الصحى

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بالصور.. حى المنتزه بالإسكندرية يواصل أعمال رفع كفاءة الصرف الصحى بالصور.. حى المنتزه بالإسكندرية يواصل أعمال رفع كفاءة الصرف الصحى
قام حى المنتزه ثان بقيادة اللواء عادل سلامة رئيس الحى، ومعاونه للمرافق مهندس عادل البكرى، بتفقد سير العمل بالبدالة والمصب مجمع الشنايش بجوار فندق الوردة طريق الكورنيش العصافرة بحرى، لرفع كفاءة الصرف الصحى بالحى.

حيث تم وضع الطلمبات داخل الفلاتر تمهيداً لإنشاء بيارة الطلمبات. وجارى استكمال أعمال صب غرف مجمع الشنايش. وأعمال إعادة الشىء لأصله بوضع الطبقة الخرسانية العادية تمهيداً لوضع البلاط الإنترلوك السداسى. وتركيب البلدورات للرصيف. وتسليك وتطهير المطابق بشارع كورنيش المنتزه، وذلك بحضور م. طارق عبد السلام من شركة المقاولون العرب الشركة المنفذة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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