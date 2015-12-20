الحكومة تطرح 350سيارة ثلاجة بحمولة 5أطنان لدعم مشروعات الشباب

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الإعلان عن طرح مشروع توفير سيارات “ثلاجة” مجهزة للشباب لاستخدامها فى توزيع المنتجات فى المحافظات، وذلك بالتعاون بين كل من الصندوق الإجتماعى للتنمية وصندوق “تحيا مصر” ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً اليوم، لمراجعة الإجراءات الخاصة بالمشروع، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الإجتماعى، والاستثمار، بالإضافة إلى أمين عام الصندوق الإجتماعى للتنمية، والمدير التنفيذى لصندوق “تحيا مصر”.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه فى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية هذا المشروع لما يحققه من أهداف عديدة منها، أنه يخلق فرص عمل جديدة للشباب، مع استهداف الفترة العمرية التى تزيد فيها نسبة البطالة، والإسهام فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسط، التى تعود بالنفع على الشباب، كما أنه يدعم منظومة الأمن الغذائى من خلال توفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، هذا فضلاً عن انه يتيح التواجد فى مختلف محافظات الجمهورية، خاصة المناطق الأكثر احتياجاً ، وأِشار رئيس الوزراء إلى أن مثل هذا المشروع يعمل على ضبط الأسواق ومنظومة الأسعار ومحاربة الغلاء.

وأوضح مسئولى الصندوق الاجتماعى للتنمية أنه يتواجد حالياً 350 سيارة مجهزة كمرحلة أولى بحمولة 5 أطنان، لتوزيع المنتجات على جميع المحافظات، وسيقوم الصندوق بتوفير قرض لتمويل 70 % من إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع، بالإضافة إلى مصروفات تشغيل رأس المال، هذا على أن يصل مجموع مساهمات ال 3 أفراد المشتركين إلى 73200 جنيه، وذلك بواقع 24400 لكل فرد تسدد دفعة واحدة فى بداية المشروع، الذى يسهم فى مرحلته الأولى فى توفير ما يقرب من 1000 فرصة عمل للشباب، حيث تتيح السيارة الواحدة فرص عمل ل 3 أفراد من الشباب عن طريق تكوين شركة تضامن فيما بينهم.

وعن الشروط الواجب توافرها لحصول الشباب على القرض، تمت الإشارة إلى أنه يجب أن يترواح سن الشاب من 25 إلى 45 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل، ولديه الأهلية القانونية، وحسن السير والسلوك، ولديه الموقف من الخدمة العسكرية سواء (أدى الخدمة – الاعفاء – التأجيل طوال مدة حصوله على القرض)، كما يشترط فى أن يكون الشاب من المقيمين فى نفس المحافظة التى سيعمل بها، وأن يكون متفرغا تماماً لهذا المشروع، وعلى أن يكون أحد الشباب الثلاثة بالشركة حاصلاً على رخصة مهنية.

ويتم التقدم للمشروع من خلال المكاتب الخاصة بالصندوق الاجتماعى للتنمية فى القاهرة، وعلى مستوى كافة المحافظات، وكما يمكن تلقى الاستفسارات الخاصة بالمشروع عن طريق الاتصال بالخط الساخن رقم (16733).

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتوفير السلع الغذائية وهى عبارة عن ( 10 أطنان دواجن مجمدة، 2 طن لحوم مجمدة، 2 طن سمك مجمد، 1 طن خضار مجمد) لكل سيارة، كما يتم إمداد السيارات بالسلع كل 48 ساعة، كما تتولى الوزارة توزيع الدليل التشغيلى على الشباب، وتدريبهم على استخدام الأجهزة بالسيارة، وعلى مهارات التسويق، وإتاحة البيانات المتعلقة بالأماكن التى تتواجد بها السيارات للمواطنين، وهو ما يؤكد على وجود آلية محكمة تضمن وصول السلع لمستحقيها، وذلك من خلال تواجد مفتشي التموين لإحكام الرقابة.

أسهم صندوق “تحيا مصر” بالمشروع عن طريق توفير وتجهيز كامل لتلك السيارات، وكذا التعاقد مع مراكز الخدمة والصيانة الخاصة بها طول مدة القرض (6 سنوات).

تقوم وزارة التضامن الاجتماعى باستخراج شهادة التأمينات الاجتماعية التى تفيد عدم التوظف للشباب المتقدمين للحصول على القرض.