ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل بالمحمودية فى البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب سرقات المنازل بمدينة المحمودية بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تم اكتشاف تشكيل عصابى يضم 5 أشخاص تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المنازل متخذين من مدينة المحمودية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتبين أن عناصر التشكيل العصابى هم "ك.م.أ"، 22 سنة، عاطل، و"م.م.أ"، 20 سنة، عاطل، والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية رقم 11374/2014 جنح مركز المحمودية، و"م.ر.ر"، 21 سنة، عاطل، و"ر.م.س"، 22 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 5858/2014 جنح مركز المحمودية والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية رقم 4882/2014 جنح مركز المحمودية، و"ح.ص.أ"، 20 سنة، عاطل، والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية رقم 12704/2015 جنح مركز المحمودية، وجميعهم مقيمون قرية فزارة- مركز المحمودية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك والمتهمين الهاربين بارتكاب عدد من الوقائع منها واقعة المحضر رقم 12704/2015 جنح مركز المحمودية عن بلاغ المواطنة لبنى عبدالصمد الفيومى 45 سنة ربة منزل بسرقة لاب توب ومبلغ مالى قدرة 15 ألف جنية وواقعة المحضر رقم 2177/2015 جنح مركز المحمودية عن بلاغ فاطمة الزهراء عبدالعظيم الشافعى 40 سنة ربة منزل سرقة مبلغ مالى قدرة 450 جنيها وهاتف محمول.

وكذلك واقعة المحضر رقم 12788/2015 جنح مركز المحمودية عن بلاغ حسن محمد محمد الصباغ 48 سنة مدير مركز شباب قرية فزاره المحمودية لسرقة مبلغ مالى قدرة 4000 جنيه وهاتف محمول.

وتم ضبط المسروقات بإرشاد المتهم وأضاف بقيامهم بتقسيم المبالغ المالية فيما بينهم وإنفاقها على مستلزماتهم الشخصية وباستدعاء المجنى عليهم تعرف كل منهم على ما يخصه من المسروقات. وجار تحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابة.