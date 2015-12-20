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القبض على عاطل بحوزته 37 لفافة بانجو فى القصاصين بالإسماعيلية

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القبض على عاطل بحوزته 37 لفافة بانجو فى القصاصين بالإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته 37 لفافة بانجو فى القصاصين بالإسماعيلية
ألقت مباحث القصاصين بالإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته 37 لفافة بانجو تزن حوالى 4 كيلوجرامات بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمود على رئيس مباحث مركز القصاصين ومعاونيه بالقبض على "رمضان.ف.هـ"، 24 سنة، عاطل، ومقيم الدريسة دائرة المركز، بحوزته 37 لفافة بانجو وزنت ما يقرب من 4 كيلوجرامات، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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