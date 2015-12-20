أمريكا تدفع ثمن إدمان المخدرات بنصف مليون حالة وفاة فى 14 عاما

إدمان المخدرات من العادات السلبية التى يتبعها الكثيرون على مستوى العلام إلا أن الأمر يتزايد بصورة مرعبة داخل المجتمع الأمريكى وهو ما كشف عنه موقع Quartz الأمريكى، والذى أكد فى تقريره الأخير أن نحو نصف مليون أمريكى توفوا فى الـ14 عاما الماضيين، بسبب تعاطى جرعات زائدة من المخدرات، وأن ما يقرب من نصف مليون توفوا من الجرعات الزائدة للمخدرات بين عامى 2000 و2014.

جاءت هذه البيانات من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، كما أظهر المسح أن فى عام 2014 فقط، توفى أكثر من 47 ألف شخص بجرعات زائدة من المخدرات.

حسب التقرير فإن معدلات تعاطى الجرعات الزائدة من الهيروين على وجه الخصوص ارتفعت بشكل كبير - أكثر من ثلاثة أضعاف- فى السنوات الأربع الماضية، وارتفعت معدلات سن الوفيات الناتجة عن المواد الأفيونية، والهيروين.

أضاف التقرير أن هناك عددا متزايد من الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة من المواد الأفيونية، وقال توم فريدن مدير مركز السيطرة على الأمراض إن هذا يعد كارثة مدمرة للأسر الأمريكية، وخلال العام تم تسليط الضوء على ضحايا إدمان المخدرات.

كما صرحت الزوجة السابقة للموسيقار الأمريكى "سكوت ويلاند"، فى خطاب نشرته تحت عنوان "أسرة سكوت ويلاند" الذى توفى نتيجة تعاطى جرعات زائدة من المخدرات، قائلة: "لا مجد لهذه المأساة".

فى ضوء ذلك الخطاب سلطت الولايات المتحدة الضوء على قصة حياة ابنة الموسيقار التى توفت هى أيضا وعن عمر يناهز الثامنة عشر تبلغ من العمر 18 عاما، نتيجة الجرعات الزائدة من الهيروين.