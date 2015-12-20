محافظ القاهرة يفتتح نفقي شبرا وسعد سليم بعد تطويرهما بتكلفة 1.5 مليون

افتتح الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، اليوم الأحد، أعمال تطوير وتجديد نفق شبرا بتكلفة 1.5 مليون جنيه لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة السيارات بتلك المنطقة.

وشملت أعمال التطوير تجديد ورفع كفاءة كاملة لاتجاهي النفق من تركيب رخام جديد بالحوائط والجدران ممرات المشاة وأعمال الدهان لأعمدة وأسقف النفق الداخلية والرصف والتبليط وإحلال وتجديد وصلات الكهرباء وأعمال الإنارة والإضاءة الحديثة، مع تجديد كامل لشبكات الصرف المارة بالنفق بطول 500 م، مع نجاح اللجنة الهندسية الفنية المشكلة في معالجة تراكم وتسرب المياه الجوفية داخل النفق ـ والتي تسببت في تآكل طبقات الأسفلت ـ بأساليب علمية حديثة مثل حقن باطن النفق والأرضيات والجدران لمنع تسرب وتراكم المياه نهائيا داخل النفق، بالإضافة إلى تأسيس شبكة تصريف حديثة لبالوعات الأمطار.

وقد تزامن مع افتتاح أعمال التطوير بالنفق دهان وطلاء كافة العقارات المطلة على ميدان أحمد حلمي والمحيطة بنفق شبرا لإعادة المظهر الحضاري والجمالي بمحيط المنطقة ككل.

كما افتتح المحافظ أعمال التطوير والتجديد بنفق سعد سليم الرابط ما بين حي الزاوية وحي الساحل ومنطقة المظلات بتكلفة تجاوزت 2 مليون جنيه وبطول 1 كم تقريبا بعد إهماله وإغلاقه منذ سنوات بتراكم القمامة ولم تصله يد التطوير منذ فترة طويلة، حيث شملت أعمال التطوير تجديد كامل للرصف والجدران والتبليط ورفع كفاءة أعمال الإنارة والإضاءة بالنفق، مع تغلب اللجنة الهندسية الفنية أيضا على ظاهرة كان يعاني منها النفق منذ إنشائه وهى تسرب ورشح المياه من جدرانه، مع تراكم وتجمع بؤر المياه الجوفية، وتم معالجة تلك المشكلة مع أعمال التطوير بأساليب علمية وإضافة مواد عازلة بالجدران والأرضيات، وكذلك تم تحديث عمليات الصرف وتصميم بالوعات لتصريف الأمطار وعدم تراكمها نهائيا داخل النفق.

> والتقى المحافظ خلال افتتاح النفقين أمام الحركة المرورية بعدد من أهالي المنطقة واستمع إلى طلباتهم وشكواهم ووعد بتذليلها فورا.

وأشاد الأهالي والمواطنين بمشروعات التطوير التي لمسوا آثارها الإيجابية على حياتهم اليومية والسيولة المرورية وعدم تكدس حركة السيارات.

وأكد جلالَ أن أجهزة المحافظة مستمرة في استراتيجيتها وخططها لصيانة وتطوير وتجديد كافة الطرق والكباري والأنفاق بنطاق العاصمة بما يلغي نهائياَ الأزمات المرورية بأحياء وميادين وشوارع القاهرة.

شهد الافتتاح اللواء أحمد ضيف نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ومدير مديرية الطرق والمهندس حافظ سعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، ورؤساء أحياء الساحل والزاوية والأزبكية وروض الفرج وشبرا، وعدد من قيادات المحافظة.

أ ش أ