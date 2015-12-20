وصول 227 سائحا لميناء سفاجا

شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة السياحية بيرلين و على متنها 227 سائح من مختلف الجنسيات قادمة من اليونان و ذلك لزيارة المعالم الاثرية بالاقصر و اسوان.

و شدد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر على ضرورة اعطاء اولوية لتراكى السفن السياحية و التنسيق مع الجهات العاملة بالميناء لانهاء كافة اجراءات الجوازات على متن السفينة .

على جانب اخر تم استقبال السائحين بصالات الوصول الجديدة لانهاء اجراءات التفتيش و الجمارك .

كما اكد ابو سنه على التوكيلات و الشركات السياحية بضرورة توفير باصات مكيفة لنقلهم من الميناء و مرافقتهم اثناء جولتهم كما رافق الوفود السياحية سيارات شرطة السياحة لتأمينهم اثناء الجولة .