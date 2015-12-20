فاطمة بنت مبارك تعزي في شهيد الوطن سلطان الكتبي

قدمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن سلطان محمد علي الكتبي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الوطني ضمن قوات الإمارات المشاركة في عملية "إعادة الأمل" في اليمن مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن .

وأعربت سموها ـ خلال زيارتها مجلس العزاء في منزل ذوي الشهيد بمنطقة الذيد في إمارة الشارقة ـ عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسرة الشهيد داعية الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

وعبرت سمو الشيخة فاطمة عن فخرها واعتزازها بأبناء الوطن من حماة الدار الذين يسطرون في كتاب العز والمجد ملاحم في الوفاء والتضحية للوطن وللأشقاء وتقديم العون لهم ومساعدتهم والدفاع عن الحق والواجب.

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