الملا: لجنة مصرية سعودية تجتمع 4 يناير لبحث آلية تطبيق مبادرة الملك سلمان

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إنه سيتم الاتفاق مع الجانب السعودي خلال الفترة المقبلة على تنفيذ آليات تطبيق المبادرة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين التي تشمل توفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة خمس سنوات.

وأضاف الملا ـ في تصريحات له اليوم الأحد على هامش الاجتماع الوزاري الخامس والتسعين لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول /الاوابك/ ـ” إن هناك لجنة تنسيقية مصرية سعودية ستجتمع يوم الرابع من شهر يناير المقبل بالسعودية لبحث آلية تطبيق هذه المبادرة”.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع الوزارى اليوم مناقشة الميزانية المعتمدة للمنظمة واستمرار دعم معهد التدريب العربي للبترول وتبادل الخبرات.