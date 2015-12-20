شوربة الدجاج بالليمون تخلصك من أمراض الشتاء

فوائد مرقة الدجاج بالليمون

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الشوربه من أكثر المأكولات التى يفضل تناولها فى فصل الشتاء، وتعد شوربة الدجاج أشهر وأهم أنواعها على الإطلاق لما تحتويه من فوائد وعناصر غذائية هامة، والتى تحد من الإصابة بأمراض الشتاء.>فى هذا السياق، تشير الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، أن "شوربة الدجاج بالليمون"، تعد من أهم الأطباق الرئيسية على الموائد أثناء فصل الشتاء، وذلك نتيجة لفوائدها التى لا تحصى، وأيضا لما تحتويه من عناصر غذائية هامة وأساسية للجسم.

تتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن طبق شوربة الدجاج بالليمون يحتوى على جميع العناصر الغذائية الهامة للجسم، كالبروتين وفيتامين "سى" المتواجد فى الليمون، والمرقة نفسها والتى تحتوى على جميع العناصر الغذائية.

فوائد طبق المرقة بالدجاج والليمون

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طريقة إعداد مرقة الدجاج بالليمون

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طريقة الطهى:

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>تؤكد، أن تناول طبق من شوربة الدجاج بالليمون يوميا يقيك من الإصابة بنزلات البرد وأمراض الشتاء المختلفة.> وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، طريقة إعداد شوربة الدجاج بالليمون بالشكل الصحى، عن طريق:>المكونات:>1- دجاجة متوسطة الحجم.>2- 2 لتر من الماء.>3- كرفس حسب الرغبة.>4- بصلة متوسطة الحجم.>5- ملح وفلفل أسود وبهارات وقرفة.>6- ليمون حسب الرغبة.>7- ورق اللورى.>1- وضع الدجاج على النار فى إناء وإضافة الماء حسب الرغبة.>2- يتم وضع التوابل أجمعها "ملح وفلفل وبهار وقرفة والكرفس.>3- يتم عصر الليمون.>4- قم بتناول طبق من مرقة الدجاج بالليمون.